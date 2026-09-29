Рыков рассказал, почему «Динамо» ещё может побороться за чемпионство

29 сентября 2026, 05:58

Бывший игрок «Динамо» Рыков предрёк «бело-голубым» борьбу за чемпионство

Фото: iStock/matimix

Владимир Рыков, в прошлом защищавший цвета московского «Динамо», поделился мнением об игре команды после того, как Сандро Шварц вновь возглавил коллектив. Он также порассуждал о шансах «бело‑голубых» на чемпионский титул.