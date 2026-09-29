Рыков рассказал, почему «Динамо» ещё может побороться за чемпионство
Владимир Рыков, в прошлом защищавший цвета московского «Динамо», поделился мнением об игре команды после того, как Сандро Шварц вновь возглавил коллектив. Он также порассуждал о шансах «бело‑голубых» на чемпионский титул.
По словам Рыкова, под руководством нового тренера «Динамо» скорректировало тактическую модель: если раньше тренер делал ставку на схему 4‑3‑3, то теперь использует расстановку 4‑2‑3‑1. Экс‑игрок полагает, что специалист адаптировал тактику под имеющихся в распоряжении игроков. Поначалу футболистам требовалось время, чтобы привыкнуть к новым требованиям наставника, но сейчас ситуация улучшилась.
Рыков отметил, что первую треть чемпионата команда провела достойно. При этом он не склонен заранее говорить о борьбе за золото, но выразил надежду, что «Динамо» сохранит набранный темп. По его мнению, при благоприятном стечении обстоятельств возможны разные сценарии. Своими мыслями Рыков поделился с изданием Metaratings.ru на мероприятии ФУТКОНФ‑2026.
После девяти туров Российской Премьер‑Лиги, «Динамо» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 19 очков. Следующий матч команда проведёт на выезде против «Рубина» — игра пройдёт 11 октября, начало запланировано на 19:30 по московскому времени.
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