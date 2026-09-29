Вагнера Лава назвали одним из лучших легионеров в истории чемпионатов России

29 сентября 2026, 01:33

Агент Барбоза назвал Вагнера Лава одним из лучших легионеров в истории РПЛ

Вагнер Лав (Фото: Instagram* / @oficialvagnerlove)

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о карьере экс‑нападающего ЦСКА и сборной Бразилии Вагнера Лава после его прощального матча в Москве. Слова эксперта цитирует Metaratings.ru.





Барбоза высоко оценил вклад бразильца в российский футбол. Агент подчеркнул, что Вагнер Лав отличался не только ярким талантом, но и безупречной адаптацией к условиям чемпионата. По словам Барбозы, футболист на протяжении многих лет демонстрировал мастерство и профессионализм, стабильно выполняя задачи, характерные для высококлассного форварда.



«Вагнер точно входит в число лучших легионеров в истории чемпионатов России», — заявил агент.