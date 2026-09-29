Вагнера Лава назвали одним из лучших легионеров в истории чемпионатов России
Агент Барбоза назвал Вагнера Лава одним из лучших легионеров в истории РПЛ
Португальский футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о карьере экс‑нападающего ЦСКА и сборной Бразилии Вагнера Лава после его прощального матча в Москве. Слова эксперта цитирует Metaratings.ru.
Барбоза высоко оценил вклад бразильца в российский футбол. Агент подчеркнул, что Вагнер Лав отличался не только ярким талантом, но и безупречной адаптацией к условиям чемпионата. По словам Барбозы, футболист на протяжении многих лет демонстрировал мастерство и профессионализм, стабильно выполняя задачи, характерные для высококлассного форварда.
«Вагнер точно входит в число лучших легионеров в истории чемпионатов России», — заявил агент.Вагнер Лав официально объявил о завершении карьеры в марте 2026 года. Прощальный матч в его честь прошёл спустя полгода на «ВЭБ Арене». В игре между командами «Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера Лава» сошлись звёзды разных лет, а на трибунах собралось свыше 25 тысяч болельщиков. Матч завершился ничьей со счётом 3:3.
Выступая за ЦСКА в периоды с 2004 по 2011 год и в 2013 году, бразилец провёл за клуб 259 матчей и поразил ворота соперников 124 раза. По количеству забитых мячей он занимает второе место в истории команды, уступая лишь Григорию Федотову.