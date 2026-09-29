Янчук назвал фаворита в финале ATP-250 между Рублёвым и Медведевым

29 сентября 2026, 02:44

Тренер Янчук назвал Медведева фаворитом в финале теннисного турнира ATP-250

Фото: iStock/PeopleImages

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал предстоящий финал турнира ATP‑250 в Ханчжоу (Китай). В матче сойдутся российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв.





В беседе с Metaratings.ru Янчук отметил, что успех Медведева в матче с Сафиуллиным был предсказуем. Отдельно специалист выделил мотивацию обоих спортсменов. Несмотря на не самые удачные выступления в последнее время, теннисисты приняли участие в турнире и борются за титул, а победы помогут им восстановить уверенность и улучшить форму.



По мнению Янчука, пусть турнир и не относится к числу крупнейших, каждый шаг вперёд важен. Обоим финалистам нужно играть, одерживать победы и постепенно готовиться к новому сезону.



«Три года назад они играли в финале, и тогда Медведев был стабильнее. Сейчас ситуация похожая, поэтому Даниил будет фаворитом. Рублёв активно играет, но этого будет маловато для победы», — сказал Янчук.