Роднина не считает, что Костомаров человек года в России

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Ирина Роднина заявила, что не может назвать фигуриста Романа Костомарова человеком года.
Слова Родниной передаёт Sport24.
В начале января 2023 года Костомарова госпитализировали после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Он оказался в реанимации с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.
18 декабря 2023 года Навка и Костомаров выступили с программой «Кармен», с которой победили на Олимпийских играх в 2006 года в Турине.
Ранее сообщалось, что российский журналист Дмитрий Губерниев в Telegram-канале сообщил, что не считает фигуриста Романа Костомарова спортсменом года.
На минувшей неделе ВЦИОМ сообщил, что Романа Костомарова признали спортсменом года 8% опрошенных россиян. Журналист Владимир Иванов считает, что Костомарову логичнее отдать победу в номинации «Человек года» или «Преодоление года».
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«Он человек преодоления, но не человек года. Хотя Роман — колоссальный пример для подражания. Он вызвал гордость своей волей к победе и жизни, но человеком года назвать его не могу. Потому что весь этот год у нас несколько другие события и наши мысли направлены в другую сторону. Мне сложно назвать одного человека, и не должна это делать, поэтому это должны решать люди», —говорит Ирина Роднина.
18 декабря 2023 года Навка и Костомаров выступили с программой «Кармен», с которой победили на Олимпийских играх в 2006 года в Турине.
Ранее сообщалось, что российский журналист Дмитрий Губерниев в Telegram-канале сообщил, что не считает фигуриста Романа Костомарова спортсменом года.
На минувшей неделе ВЦИОМ сообщил, что Романа Костомарова признали спортсменом года 8% опрошенных россиян. Журналист Владимир Иванов считает, что Костомарову логичнее отдать победу в номинации «Человек года» или «Преодоление года».
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Мария Фирсова