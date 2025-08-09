Гимнастка Рослякова в купальнике установила мировой рекорд на Северном полюсе
Россиянка Мария Рослякова стала первой гимнасткой в мире, исполнившей программу на Северном полюсе — при температуре около 0°C в классическом купальнике она выполнила элементы с лентой, мячом и булавами на специальном ковре.
Достижение зарегистрировано 5 августа в Реестре рекордов России и международной книге рекордов INTERRECORD в категории «Официальное превосходство» (Official Excellence).
7 июля 2025 года на точке 90° северной широты Рослякова исполнила программу на фоне атомного ледокола «50 лет Победы». Несмотря на сильный ветер и ледяную поверхность, спортсменка выполнила сложные элементы без страховки на ковре, развёрнутом прямо на льду.
Инициатор проекта — тренер Анна Полунина — назвала выступление победой грации над гравитацией и холодом», открывшей новую страницу в истории рекордологии.
* — владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.
