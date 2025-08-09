Гимнастка Рослякова в купальнике установила мировой рекорд на Северном полюсе

09 августа 2025, 02:07

Фото: Instagram* @Rg_krupina

Россиянка Мария Рослякова стала первой гимнасткой в мире, исполнившей программу на Северном полюсе — при температуре около 0°C в классическом купальнике она выполнила элементы с лентой, мячом и булавами на специальном ковре.