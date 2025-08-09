Российские спортсмены доказали попадание мельдония в организм с коровьим молоком
Российские спортсмены объяснили положительные тесты на мельдоний употреблением непастеризованного молока. Об этом сообщили в пресс-службе РУСАДА, пишет ТАСС.
Начальник отдела по обработке результатов Валерия Герман рассказала, что в редких случаях вещество попадало в организм через молоко коровы, которой вводили ветеринарный препарат с мельдонием.
Двум спортсменам удалось подтвердить, что они употребляли не менее литра непастеризованного молока в сутки, что стало причиной обнаружения запрещенного вещества.
Мельдоний находится в списке запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года.
Читайте также: