«Овощи для нашей булочки»: Фигуристка Маргарита Дробязко выложила умилительные кадры с дочерью, которую родила в 52 года

06 августа 2025, 02:32

Фигуристка Маргарита Дробязко выложила умилительное видео с подросшей дочерью

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас с дочкой (Фото: Instagram* @drobiazko_margarita)

Фигуристка Маргарита Дробязко растрогала фанатов, показав видео с подросшей дочерью Николиной. Она родила девочку в 52 года, малышка растет здоровой и активной. В последнем посте 53-летняя мама поделилась кадрами, где Николина внимательно изучает овощи.





Тринадцатикратная чемпионка Литвы Маргарита Дробязко и ее муж Повилас Ванагас вместе уже 25 лет. Они стали родителями в декабре 2024 года. Учитывая возраст Маргариты, изначально поклонники предположили, что пара пошла по пути суррогатного материнства. Однако все оказалось не так. Дробязко в процессе беременности не раз публиковала фото с округлившимся животом, опровергая слухи.



Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас (Фото: Instagram* @drobiazko_margarita)

Спортсменка признавалась, что строго следовала рекомендациям врачей, чтобы ребенок родился здоровым. При этом она оставалась активной даже на пятом месяце беременности, не отказываясь от участия в ледовых шоу. К тому же, фигуристка быстро вернулась к тренировкам после родов.



Семья не скрывает развитие девочки и часто выкладывает фото и видео с ней в личный блог. На этот раз Маргарита показала, как девочка уверенно сидит за детским столиком. На видео малышка с любопытством разглядывая огурец и помидор, выращенные отцом.



Дочка Маргариты Дробязко Николина (Фото: кадр видео Instagram* @drobiazko_margarita)

«За два месяца летних наш папа не только откатался 67 шоу, но и успел вырастить овощи для своей булочки. Верите? Нет? А это правда!», — подписала Маргарита под клипом.