«Овощи для нашей булочки»: Фигуристка Маргарита Дробязко выложила умилительные кадры с дочерью, которую родила в 52 года
Фигуристка Маргарита Дробязко растрогала фанатов, показав видео с подросшей дочерью Николиной. Она родила девочку в 52 года, малышка растет здоровой и активной. В последнем посте 53-летняя мама поделилась кадрами, где Николина внимательно изучает овощи.
Тринадцатикратная чемпионка Литвы Маргарита Дробязко и ее муж Повилас Ванагас вместе уже 25 лет. Они стали родителями в декабре 2024 года. Учитывая возраст Маргариты, изначально поклонники предположили, что пара пошла по пути суррогатного материнства. Однако все оказалось не так. Дробязко в процессе беременности не раз публиковала фото с округлившимся животом, опровергая слухи.
Спортсменка признавалась, что строго следовала рекомендациям врачей, чтобы ребенок родился здоровым. При этом она оставалась активной даже на пятом месяце беременности, не отказываясь от участия в ледовых шоу. К тому же, фигуристка быстро вернулась к тренировкам после родов.
Семья не скрывает развитие девочки и часто выкладывает фото и видео с ней в личный блог. На этот раз Маргарита показала, как девочка уверенно сидит за детским столиком. На видео малышка с любопытством разглядывая огурец и помидор, выращенные отцом.
«За два месяца летних наш папа не только откатался 67 шоу, но и успел вырастить овощи для своей булочки. Верите? Нет? А это правда!», — подписала Маргарита под клипом.Напомним, что спортсменка родилась 21 декабря 1971 года в Москве. При этом по национальности она литовка. После распада СССР она вместе с мужем приняла литовское гражданство и долгие годы представляла Литву на международных соревнованиях.
Ранее певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, поделилась кадрами со своего юбилея. Девушка отказалась от ресторанов и громких вечеринок и отметила юбилей в живописной обстановке, где были только горы, полевые цветы, лошади и самые близкие друзья.
Соответствующее фото артистка опубликовала в личном блоге.
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