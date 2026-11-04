Российская спортсменка могла потерять глаз из-за травмы на ЧМ
Россиянка Елизавета Смирнова, пострадавшая на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане, могла лишиться глаза, если бы врачи вовремя не прооперировали ее. Об этом заявила тренер спортсменки Наталья Смирнова.
По ее словам, которые приводит РИА Новости, россиянке зашивали конъюнктиву. Врачи объяснили, что глаз устроен как четыре этажа: первый и второй оказались разорваны, а повреждение уже переходило на третий. Если бы травму оставили без вмешательства, внутрь могла попасть инфекция, глазная жидкость постепенно вытекала бы — и орган можно было бы потерять.
Травму Смирнова получила в поединке 1/8 финала: американка Морган Тернер дважды ткнула ей в глаз, повредив роговицу. Соперницу дисквалифицировали за эти приемы, но врач мирового первенства решил, что Смирнова не может продолжать выступления, и ее сняли с четвертьфинального боя.
26-летняя Смирнова — бронзовая медалистка чемпионата мира 2025 года и европейского первенства 2026 года. На ЧМ-2026 российские и белорусские спортсмены выступали без ограничений — под своими флагами и гимнами.
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