Российская спортсменка могла потерять глаз из-за травмы на ЧМ

04 ноября 2026, 15:27

РИА: борец Смирнова могла лишиться глаза после травмы на ЧМ без операции

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Россиянка Елизавета Смирнова, пострадавшая на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане, могла лишиться глаза, если бы врачи вовремя не прооперировали ее. Об этом заявила тренер спортсменки Наталья Смирнова.