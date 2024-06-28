Российские дзюдоисты отказались от Олимпиады после недопуска лидеров

Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов раскритиковал показ на телеканале «Матч ТВ» игр чемпионата Европы по футболу 2024 года. По его словам, сейчас не время транслировать турниры, куда не допущены российские команды. К нему присоединились и другие эксперты, а также депутаты.