Российские дзюдоисты отказались от Олимпиады после недопуска лидеров

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Российские дзюдоисты не примут участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, передает «Матч ТВ».
«Президиум Федерации дзюдо России единогласно решил, что сборная не будет участвовать в Играх в Париже на условиях, предложенных МОК», — заявил Соловейчик.Он подчеркнул, что из 17 российских дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил только четверых.
28 июня МОК объявил, что на Олимпиаду поедут Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков.
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