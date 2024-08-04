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Российские теннисистки Андреева и Шнайдер стали серебряными призёрами Олимпиады

04 августа 2024, 21:05
Фото: iStock/PeopleImages

Фото: iStock/PeopleImages

Российские теннисистки 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер выиграли серебряные медали по итогам теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже в парном разряде.
В финале Андреева и Шнайдер уступили итальянским спортсменкам Саре Эррани и Жасмин Паолини со счётов 6:2, 1:6 и 7:10.

В результате спортсменки стали первыми игроками из России, которые выиграли медали соревнований Олимпийских игр-2024.



Напомним, что российские спортсмены выступают на этих Играх в нейтральном статусе, то есть, без гимна и флага.

Ранее сообщалось, что в рамках Олимпийских игр состоялся самый странный поединок по дзюдо. Француз Тедди Ринер, вес которого составляет порядка 145 килограммов при росте в 204 сантиметра, бился с южнокорейцем Ли ЕН Хваном с весом в 81 килограмм при росте в 174 сантиметра.

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#теннис
#спортсмены
#олимпиада 2024
#франция
Продюсеры церемонии открытия ОИ обратились в прокуратуру из-за угроз убийством
04 августа 2024, 17:43

Фото: iStock/HJBC

Организаторы церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже обратились в прокуратуру после поступивших в их адрес угроз убийством. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse.
Отмечается, что прокуратура приняла эти заявления и поручила правоохранительным органам разобраться в ситуации и провести расследование.

Ранее художественный руководитель церемонии открытия игр Тома Жолли обратился в полицию также из-за поступивших в его адрес угроз.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля и завершатся 11 августа. Церемония открытия вызвала всплеск негодования общественности. Многие люди из разных стран мира возмутились пародией на произведение Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», представленной представителями ЛГБТ*-сообщества. МОК извинилась за такую постановку.

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Соревнования по плаванию на открытой воде в Сене оказались под угрозой отмены
Турнир по плаванию ОИ-24 на открытой воде отказались проводить в Сене
04 августа 2024, 13:06

Фото: iStock/saiko3p

Турнир по плаванию на открытой воде на летних Олимпийских играх-2024 в Париже вряд ли будут проводить на Сене. Об этом судья Алексей Калинин написал в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось об отмене тренировочных заплывов триатлонистов. Причиной такого решения могло стать возможное загрязнение реки из-за прошедшего сильного дождя. Смешанная триатлонная эстафета должна была состояться 5 августа.

Калинин уточнил, что в настоящее время решается вопрос о проведении соревнований в понедельник или во вторник, 6 августа.

Однако он добавил, что соревнования по плаванию уже точно не будут проходить на открытой воде в Сене.

Напомним, что женский заплыв на 10 километров должен состояться 8 августа, а на следующий день пройдёт заплыв мужчин.

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#франция
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#плавание
#соревнования
#олимпиада 2024
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На ОИ-2024 прошел самый странный поединок по дзюдо
03 августа 2024, 20:26

Фото: istockphoto/HJBC

Самый странный поединок по дзюдо состоялся на ОИ-2024 в Париже, пишет «Лента.ру». Француз Тедди Ринер с весом примерно 145 килограммов и ростом 204 сантиметра бился со спортсменом из Южной Кореи Ли Ен Хваном с ростом 174 сантиметра и весом в 81 килограмм.
Есть предположение, что Ли Ен Хван должен был победить за счет своей быстроты, но это не сработало. Ринер, выдержав атаки своего визави, досрочно победил практически за полторы минуты.

Тедди Ринер является четырехкратным олимпийским чемпионом и легендарным тяжеловесом. Ранее сообщалось, что Олимпийский турнир по триатлону на Сене стал Сена-сационным, река была закрыта для пловцов с 1923 года из-за кишечной палочки.

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Бах назвал триатлон на Олимпиаде «Сена-сационным» после жалоб спортсменов
Глава МОК Бах назвал соревнования по триатлону на ОИ «Сена-сационными»
03 августа 2024, 13:14

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Олимпийский турнир по триатлону на Сене стал сенсационным, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на брифинге.
«Триатлон был сенсационным, даже лучше сказать «Сена-сационным», — подчеркнул Бах.

Примечательно, что по итогам состоявшихся соревнований канадского триатлониста Тайлера Миславчука вырвало на финише олимпийской дистанции. Турнир проходил при 30-градусной жаре и состоял из заплыва на 1,5 км по Сене, велогонки и бега.

Река Сена была закрыта для купания с 1923 года по причине высокого содержания кишечной палочки и иных вредоносных бактерий. Однако французский лидер Эммануэль Макрон заявил о достижении невозможного, поскольку Сену удалось сделать пригодной для заплыва триатлонистов на Олимпиаде.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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В проекте «Суперлига Подмосковья» появилась шестая дисциплина
02 августа 2024, 22:26

Фото: пресс-служба Минспорта МО

На платформе проекта «Суперлига Подмосковья» теперь можно тренироваться и участвовать в соревнованиях по новой дисциплине – роллеры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
«Роллеры станут шестой дисциплиной проекта наряду с бегом, ходьбой, лыжными гонками, велоспортом и плаванием. Участники смогут кататься на роликовых коньках или лыжероллерах и набирать очки, которые будут учитываться в следующих зачётах: «Лига Роллеров», «Мультиспорт» среди мужчин и женщин, а также в различных возрастных группах. Дисциплина будет действовать два месяца, в течение августа и сентября», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что сегодня активными участниками проекта губернатора Московской области «Суперлига Подмосковья» уже стали более 20 тыс. человек, которые в ходе тренировок совместно выполнили более 1 тыс. различных спортивных заданий, совместно преодолев более 13 млн км.

География «Суперлиги Подмосковья» выходит за рамки региона. На портале зарегистрированы участники от Камчатки до Калининград - всего около 70 регионов России.

Узнать о проекте, стать его участником и получить информацию о регистрации на ближайшие мероприятия можно на сайте.

Все мероприятия проекта «Суперлига Подмосковья» проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Шишкин назвал фаворита в матче «Спартак» — «Крылья Советов»
02 августа 2024, 19:55

Фото: iStock/master1305

Бывший защитник «Спартака» и «Крыльев Советов» Роман Шишкин поделился ожиданиями от матча обеих команд, отметив, что в фаворитах у него всё-таки красно-белые.
«У «Крыльев Советов» постоянно уходят футболисты, лидеры, и Осинькина жалко. Он качественный, хороший тренер, но ему всегда приходится работать с новыми игроками, фактически создавать новую команду. И в принципе он с этим справляется. Но начало этого сезона немного пошатнуло «Крылья». В преддверии матча со «Спартаком» в Москве красно-белые выглядят в нем фаворитами», — сказал в беседе с «РБ Спорт» Шишкин.

При этом он отметил опыт и профессионализм «Крыльев Советов».

По его мнению, если «Спартак» будет играть в свойственной им манере, то их соперникам в матче будет нелегко.

Ранее нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан спрогнозировал хорошее место в турнирной таблице РПЛ команде по итогу сезона.

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#спартак
#рпл
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Кобнан предрёк «Краснодару» хорошее место по итогам сезона РПЛ
02 августа 2024, 19:45

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан спрогнозировал хорошее место в турнирной таблице РПЛ команде по итогу сезона.
«Это только начало сезона, идем шаг за шагом. С каждым матчем мы будем становиться. Не нужно волноваться, мы в самом начале пути. Уверен, по итогам сезона мы займем хорошее место. Мы получим хороший результат», — выразил уверенность в беседе с «РБ Спорт» Кобнан.

Напомним, что на данный момент после двух туров чемпионата России «Краснодар» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов заявил, что для «Спартака» худшим в двадцать первом веке матчем стала игра против «Оренбурга».

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#спорт
#матч
#игра
#рпл
#краснодар
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Булатов назвал худший в XXI веке матч для «Спартака»
02 августа 2024, 19:30

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов заявил, что для «Спартака» худшим в XXI веке матчем стала игра против «Оренбурга».
«Первая игра с «Оренбургом» была втягивающей для Станковича, знакомством с командой и чемпионатом. Это был худший матч «Спартака» в XXI веке, который я видел. Таким разобранным и неготовым выглядел «Спартак». Станкович быстро учится, он сумел перезарядить команду, и в следующих матчах с «Химками» и неоптимальным составом с «Динамо» они выглядели по-другому», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Булатов.

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказывал мнение о том, что команде полезно было бы усилить полузащиту.

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#матч
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#спартак
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Подмосковная теннисистка Мирра Андреева гарантировала себе олимпийскую медаль
02 августа 2024, 18:44

Фото: пресс-служба Минспорта МО

17-летняя теннисистка Мирра Андреева, представляющая Подмосковье, гарантировала себе медаль Олимпийских игр 2024 в Париже. Вместе с другой россиянкой Дианой Шнайдер она вышла в финал соревнований в женском парном разряде.
Россиянки разгромили испанскую пару Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо со счётом 6:1, 6:2. Таким образом, они обеспечили себе как минимум серебро.

Андреева и Шнайдер остались последними из российских теннисистов, продолжающих выступление на Олимпиаде.

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#олимпиада 2024
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#подмосковье
#московская область
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