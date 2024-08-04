Российские теннисистки Андреева и Шнайдер стали серебряными призёрами Олимпиады

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Российские теннисистки 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер выиграли серебряные медали по итогам теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже в парном разряде.
В финале Андреева и Шнайдер уступили итальянским спортсменкам Саре Эррани и Жасмин Паолини со счётов 6:2, 1:6 и 7:10.
В результате спортсменки стали первыми игроками из России, которые выиграли медали соревнований Олимпийских игр-2024.
Напомним, что российские спортсмены выступают на этих Играх в нейтральном статусе, то есть, без гимна и флага.
Ранее сообщалось, что в рамках Олимпийских игр состоялся самый странный поединок по дзюдо. Француз Тедди Ринер, вес которого составляет порядка 145 килограммов при росте в 204 сантиметра, бился с южнокорейцем Ли ЕН Хваном с весом в 81 килограмм при росте в 174 сантиметра.
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В результате спортсменки стали первыми игроками из России, которые выиграли медали соревнований Олимпийских игр-2024.
Напомним, что российские спортсмены выступают на этих Играх в нейтральном статусе, то есть, без гимна и флага.
Ранее сообщалось, что в рамках Олимпийских игр состоялся самый странный поединок по дзюдо. Француз Тедди Ринер, вес которого составляет порядка 145 килограммов при росте в 204 сантиметра, бился с южнокорейцем Ли ЕН Хваном с весом в 81 килограмм при росте в 174 сантиметра.
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Анастасия Чинкова