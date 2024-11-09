В России упразднили оргкомитет по подготовке к Олимпиаде и Паралимпиаде

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Правительство России упразднило организационный комитет по подготовке спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм. Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации. Комитет просуществовал 10 лет — с 2014 года.
«Упразднить организационный комитет по подготовке российских спортсменов к Олимпийским играм и Паралимпийским играм», — сказано в распоряжении.Напомним, Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России осенью 2023 года из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Ранее сообщалось, что на сессии Международного олимпийского комитета прошло голосование по поводу проведения зимних Олимпийских игр 2034 года. Столицей зимней Олимпиады-2034 выбран американский Солт-Лейк Сити.
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