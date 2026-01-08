Российский баскетболист Касаткин вернулся в РФ

08 января 2026, 21:44

ФСБ вернула российского баскетболиста Касаткина в РФ

Фото: istockphoto/-lvinst-

Российского баскетболиста Даниила Касаткина освободили из французской тюрьмы. Об этом рассказал РИА Новости его адвокат Фредерик Бело.