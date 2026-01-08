Российский баскетболист Касаткин вернулся в РФ
Российского баскетболиста Даниила Касаткина освободили из французской тюрьмы. Об этом рассказал РИА Новости его адвокат Фредерик Бело.
По словам защитника, после работы адвокатской команды Касаткина ночью выпустили из-под стражи, посадили на самолёт, и сейчас он уже находится в Москве. Как уточнил Бело, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню так и не подписал распоряжение об экстрадиции спортсмена в США, несмотря на решение суда.
Даниила Касаткина задержали 21 июня в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже по запросу американских властей и с тех пор он находился под арестом. В США его обвиняют в причастности к деятельности хакерской группировки, включая вымогательство выкупа.
29 октября парижский суд удовлетворил запрос Вашингтона о выдаче баскетболиста. В Штатах ему грозило до 25 лет лишения свободы по статьям о компьютерном мошенничестве. Сам спортсмен настаивал на своей невиновности.
