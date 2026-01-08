Путин помиловал француза-иноагента Винатье*
Президент России Владимир Путин помиловал осужденного гражданина Франции Лорана Винатье*, признанного в РФ иноагентом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
После освобождения его обменяли на российского баскетболиста Даниила Касаткина, которого летом 2025 года задержали в парижском аэропорту по запросу США. Американская сторона подозревала Касаткина в причастности к хакерской сети, использовавшей программы‑вымогатели, а также в участии в переговорах о выкупах.
В октябре Винатье* приговорили к трем годам колонии общего режима по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Также в отношении него возбудили уголовное дело о шпионаже.
Ранее сообщалось, что осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ Олдрич Эймс скончался в тюрьме США.
