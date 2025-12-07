Российский боец Ян победил грузина Двалишвили и завоевал титул EFC

07 декабря 2025, 09:17

Пётр Ян (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Завершился титульный бой на турнире UFC 323 между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили в легчайшем весе. Прямую трансляцию вёл телеканал «Матч ТВ».





Поединок состоялся в США. По итогам противостояния победу одержал российский спортсмен. Уже в первом раунде Ян нанёс рассечение оппоненту и на протяжении всего боя имел преимущество, раз за разом пробивая оборону соперника.



«Я очень счастлив стоять здесь с поясом чемпиона, спасибо всем болельщикам», — прокомментировал свою победу Ян.