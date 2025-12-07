Достижения.рф

Российский боец Ян победил грузина Двалишвили и завоевал титул EFC

Пётр Ян (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Завершился титульный бой на турнире UFC 323 между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили в легчайшем весе. Прямую трансляцию вёл телеканал «Матч ТВ».



Поединок состоялся в США. По итогам противостояния победу одержал российский спортсмен. Уже в первом раунде Ян нанёс рассечение оппоненту и на протяжении всего боя имел преимущество, раз за разом пробивая оборону соперника.

«Я очень счастлив стоять здесь с поясом чемпиона, спасибо всем болельщикам», — прокомментировал свою победу Ян.

Таким образом, новым чемпионом UFC в легчайшем весе стал Пётр Ян.
Александр Огарёв

