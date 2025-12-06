Сафонов впервые в сезоне выйдет в стартовом составе «ПСЖ»
Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов впервые в сезоне-2025/26 сыграет в стартовом составе парижан. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Он выйдет на поле в матче 15-го тура чемпионата Франции против «Ренна».
Стартовый состав «ПСЖ»: Сафонов, Пачу, Маркиньос, Заир-Эмери, Эрнандес, Витинья, Невеш, Ли Кан Ин, Кварацхелия, Маюлю, Барколя.
Основной вратарь команды Люка Шевалье пропускает игру из-за травмы, и именно это открыло Сафонову путь в заявку.
Встреча «ПСЖ» — «Ренн» начнётся 6 декабря в 23:05 по московскому времени.
Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. В прошлый сезон он провёл 17 матчей, пропустил 13 мячей, оформив семь «сухих» игр, а также стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов (без участия в финальных матчах плей-офф). В текущем сезоне вратарь до сегодняшнего тура не появлялся на поле, и СМИ продолжают писать о возможном его уходе зимой.
