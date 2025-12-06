06 декабря 2025, 22:58

Сафонов впервые в сезоне выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Ренном»

Матвей Сафонов (Фото: Telegram / @motya_39)

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов впервые в сезоне-2025/26 сыграет в стартовом составе парижан. Об этом сообщает «Газета.Ru».