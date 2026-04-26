Достижения.рф

Российский борец увез золото с чемпионата Европы

Россиянин Садулаев одержал победу на чемпионате Европы по вольной борьбе
Абдулрашид Садулаев (Фото: РИА Новости / Евгений Биятов)

Российский борец Абдулрашид Садулаев завоевал золото на чемпионате Европы по вольной борьбе, который проходит в Тиране. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Спортсмен выступал в весовой категории до 97 кг. 29‑летний россиянин в финальном поединке одержал победу над Батырбеком Цакуловым, выступающим за Словакию.

Это первое выступление Садулаева на европейском первенстве с 2020 года, в котором он также одержал победу. В последующие годы спортсмен не принимал участия в соревнованиях из‑за проблем со здоровьем, отстранения российских атлетов от международных стартов и сложностей с получением виз.

Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпион мира, пятикратным чемпионом Европы и двукратным победителем Европейских игр.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0