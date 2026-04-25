Российский фигурист-чемпион рассказал, что в детстве его бил отец

Фигурист Ковтун признался, что в детстве его бил отец
Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун в шоу «Каток» признался, что в детстве его бил отец.
По его словам, родитель, будучи старшим тренером, таким образом пользовался своими полномочиями.
«Зал пустой, ставит меня в выезд или в «ласточку», я стою, и если я расслабляюсь — чехлом. Перед школой полчаса меня… И пошел в школу», — поделился спортсмен.Он отметил, что в юном возрасте ему всегда хотелось спросить у отца, зачем он так поступает, но он так и не решился на этот разговор, полагая, что взрослым что-либо доказывать бесполезно. При этом фигурист отметил, что теперь вспоминает то время без злости.