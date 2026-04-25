Российский фигурист-чемпион рассказал, что в детстве его бил отец

25 апреля 2026, 07:33

Фигурист Ковтун признался, что в детстве его бил отец

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун в шоу «Каток» признался, что в детстве его бил отец.





По его словам, родитель, будучи старшим тренером, таким образом пользовался своими полномочиями.

«Зал пустой, ставит меня в выезд или в «ласточку», я стою, и если я расслабляюсь — чехлом. Перед школой полчаса меня… И пошел в школу», — поделился спортсмен.