ЦСКА намерен удержать Файзуллаева более дорогим контрактом

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ЦСКА намерен удержать в своей команде полузащитника Аббосбека Файзуллаева. Как сообщает Metaratings.ru, футболисту сборной Узбекистану собираются предложить более дорогой контракт.
Как отмечается, нынешний договор Файзуллаева с ЦСКА заключен до 30 июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста оценивают в 6 миллионов евро. Узбекистанский игрок попал в ЦСКА в 2023 году, когда московский клуб перевел за него «Пахтакору» полмиллиона евро.
Ранее сообщалось, что ФИФА наложила на ЦСКА трансферный бан по делу нигерийца Чидеры Эджуке и нидерландского «Херенвена». Московский клуб обязали выплатить 3 млн евро, но перевод оказался затруднителен из-за санкций. Несмотря на различные предложения ЦСКА о выходе из сложившейся ситуации, ФИФА решила наложить на него трансферный запрет.
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