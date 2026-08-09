Российский пловец поставил новый мировой рекорд в Аргентине

09 августа 2026, 04:30

Российский пловец Сапожников поставил мировой рекорд на Кубке мира в Аргентине

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский пловец Владислав Сапожников поставил новый мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом в возрастной категории 25–29 лет на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине. Об этом сообщает ТАСС.





Спортсмен улучшил свое предыдущее время с 2:43:73 до 2:35:60. Всего на турнире он заполучил 10 медалей: пять золотых, три серебряных и две бронзовые. Россиянин подчеркнул, что удачно выступил, несмотря на нехватку практики в начале сезона, особенно в условиях холодной воды.

«Немного не хватило сил, особенно на последний день, потому что делал всю программу», — добавил он.