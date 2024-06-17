Российский спортсмен высказался о запрете флага России на Евро-2024

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил возможное решение УЕФА запретить демонстрацию флагов России на всех матчах Евро-2024 с участием сборной Украины.
«Это абсолютная безголовость. Украина — это не государство, без России они никто. Вы страну уничтожили ещё до спецоперации. Делали нищими свой народ ещё со времён Кучмы, а сейчас тем более. Кто вправе запретить флаг на ЧЕ? Ни ФИФА, никто не вправе запретить флаг», — сказал Тихонов в интервью Metaratings.ru.
Он подчеркнул, что Украина ранее являлась страной, которая имела огромный потенциал, однако её разворовали. Ещё за полгода до СВО там уже была нищета, и в этом вине не русских, а украинского руководства, заключил Тихонов.
Напомним, 17 июня УЕФА принял решение запретить демонстрировать флаги России на всех матчах Евро-2024 с участием сборной Украины.
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