Российский тренер нашёл сходства в игре «Балтики» и победителя Лиги чемпионов

01 сентября 2026, 02:12

Экс-тренер «Ахмата» Ташуев сравнил «Балтику» с «ПСЖ» и «Барселоной»

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о выступлении «Балтики» в нынешнем сезоне Российской Премьер‑Лиги (РПЛ). Игровой стиль калининградской команды он сравнил с тактикой грандов мирового футбола.





В интервью Metaratings.ru специалист отметил агрессивный подход «Балтики» — клуб активно прессингует и жёстко ведёт единоборства. По словам Ташуева, такой манерой игры отличаются ведущие мировые клубы вроде «ПСЖ» и «Барселоны».



«Но обычно у "Балтики" один план на игру. Если он не срабатывает, часто начинаются проблемы», — сказал Ташуев.