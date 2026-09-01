Российский тренер нашёл сходства в игре «Балтики» и победителя Лиги чемпионов
Экс-тренер «Ахмата» Ташуев сравнил «Балтику» с «ПСЖ» и «Барселоной»
Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о выступлении «Балтики» в нынешнем сезоне Российской Премьер‑Лиги (РПЛ). Игровой стиль калининградской команды он сравнил с тактикой грандов мирового футбола.
В интервью Metaratings.ru специалист отметил агрессивный подход «Балтики» — клуб активно прессингует и жёстко ведёт единоборства. По словам Ташуева, такой манерой игры отличаются ведущие мировые клубы вроде «ПСЖ» и «Барселоны».
«Но обычно у "Балтики" один план на игру. Если он не срабатывает, часто начинаются проблемы», — сказал Ташуев.Сейчас калининградцы под руководством Андрея Талалаева располагаются на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ с 10 очками. Следующий матч «Балтика» проведёт 6 сентября на «Ростех Арене» против московского «Локомотива».