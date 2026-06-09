Российский тренер предрек «Спартаку» проблемы при отказе от одного из игроков
Тренер Ташуев: При отказе «Спартака» от Барко, клуб ждет проблема
Российский тренер Сергей Ташуев призвал московский «Спартак» не отпускать полузащитника Эсекьеля Барко. По его словам, расставание с аргентинцем обернется для красно-белых серьезными трудностями.
Ранее аргентинская газета Clarín сообщила, что в начале июня «Спартак» отклонил предложение «Индепендьенте» об аренде хавбека сроком на один год без компенсации с правом последующего выкупа 50% прав на игрока. По данным российских СМИ, московский клуб близок к подписанию нового контракта с Барко.
«Для меня Барко – системообразующий футболист в «Спартаке», которому будет сложно найти замену. Он разгоняет атаку за счёт индивидуальных действий. Продвигает мяч вперёд. Это игрок высокого уровня. Если «Спартак» отпустит Барко, это будет проблема, ошибка и потеря», — цитирует Ташуева Metaratings.ru.
Действующее соглашение 27-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2027 года. В минувшем сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал девять результативных передач. Рыночная стоимость аргентинца, по версии Transfermarkt, составляет 16 млн евро.