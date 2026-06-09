Российский тренер предрек «Спартаку» проблемы при отказе от одного из игроков

09 июня 2026, 21:10

Тренер Ташуев: При отказе «Спартака» от Барко, клуб ждет проблема

Фото: istockphoto/baris canverenler

Российский тренер Сергей Ташуев призвал московский «Спартак» не отпускать полузащитника Эсекьеля Барко. По его словам, расставание с аргентинцем обернется для красно-белых серьезными трудностями.





Ранее аргентинская газета Clarín сообщила, что в начале июня «Спартак» отклонил предложение «Индепендьенте» об аренде хавбека сроком на один год без компенсации с правом последующего выкупа 50% прав на игрока. По данным российских СМИ, московский клуб близок к подписанию нового контракта с Барко.





«Для меня Барко – системообразующий футболист в «Спартаке», которому будет сложно найти замену. Он разгоняет атаку за счёт индивидуальных действий. Продвигает мяч вперёд. Это игрок высокого уровня. Если «Спартак» отпустит Барко, это будет проблема, ошибка и потеря», — цитирует Ташуева Metaratings.ru.