Российский тренер раскрыл, почему Аргентине везет на мундиале

15 июля 2026, 19:27

Тренер Глейхенгауз: Аргентине везет на ЧМ-2026 из-за легких соперников

Фото: iStock/Rost-9D

Российский тренер по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз высказался о выступлении сборной Аргентины на чемпионате мира 2026 года. Его слова приводит издание Metaratings.ru.





Глейхенгауз отметил, что у команды оказалась самая легкая сетка из всех полуфиналистов — соперниками были Кабо-Верде, Египет и Швейцария.

«Это самые легкие соперники, но это не какой-то заговор», — сказал он.