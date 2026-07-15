Российский тренер раскрыл, почему Аргентине везет на мундиале
Тренер Глейхенгауз: Аргентине везет на ЧМ-2026 из-за легких соперников
Российский тренер по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз высказался о выступлении сборной Аргентины на чемпионате мира 2026 года. Его слова приводит издание Metaratings.ru.
Глейхенгауз отметил, что у команды оказалась самая легкая сетка из всех полуфиналистов — соперниками были Кабо-Верде, Египет и Швейцария.
«Это самые легкие соперники, но это не какой-то заговор», — сказал он.Тренер добавил, что при просмотре матчей может сложиться ощущение, что Аргентину «судят по-особенному». Однако, если оценивать каждый эпизод объективно, это скорее просто везение, заключил он.
Полуфинальный матч Аргентина — Англия начнется 15 июля в Атланте в 22:00 по московскому времени. Первая сборная является действующим чемпионом мира.