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Российский вратарь футбольного клуба «ПСЖ» Сафонов попал на обложку L'Equipe

Матвей Сафонов/Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Матвей Сафонов/Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Вратарь футбольной сборной России и клуба «Пари Сен-Жермен» попал на обложку журнала L'Equipe. Это ведущее спортивное издание во Франции.
Героем «глянца» Матвей стал после сыгранного его командой накануне матча 1/32 Кубка Франции с «Лансом». Подпись к фотографии гласит: «Хладнокровный голкипер». Заслуги россиянина оценены по достоинству: во многом именно благодаря ему парижский клуб вышел в следующий круг кубкового турнира.

Основное и дополнительное время игры закончилось вничью 1:1, причём команде Сафонова пришлось даже отыгрываться. Счёт на 66-й минуте открыл нападающий «Ланса» Нзола. Однако уже через четыре минуты вышедший на замену форвард парижан Рамуш сделал его ничейным.



Всё решалось в серии пенальти, где российский вратарь проявил себя во всей красе. Он отразил два удара помог своему клубу выйти в 1/16 финала, где чемпион страны встретится с клубом 5-го французского дивизиона «Эспали».

Сам Сафонов скромно отметил, что старался просто хорошо выполнить свою работу и рад, что ему это удалось.

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Московская область завоевала Кубок Автодора по греко-римской борьбе
23 декабря 2024, 14:08

Фото: пресс-служба Автодора

Подмосковная команда одержала победу на соревнованиях по греко-римской борьбе на Кубок Автодора, сообщает пресс-служба госкомпании.
«Соревнования проводились в столицы Башкортостана Уфе. По итогам турнира первое место заняла команда Московской области, втрое место — команда Санкт-Петербурга, а третье место — хозяева турнира: команда Башкортостана», — говорится в сообщении.
Кубок Автодора по борьбе проводился уже в пятый раз. В этом году в нём приняли участие борцы от 14 лет и старше из десяти российских регионов: Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Пермского края, Татарстана, Башкортостана, а также Свердловской, Нижегородской, Владимирской и Тверской областей.

Отмечается, что в будущем году Кубок Автодора планируется провести в Пермском крае.

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Спортсмены из Московской области выиграли три медали на «Кубке памяти Леонида Гарта»
#греко-римская борьба
#спорт
#автодор
#башкортостан
#московская область
#медаль
#победа
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В Одинцове прошла первая лыжная гонка TOPSKI FAMILY на призы Панжинского
23 декабря 2024, 11:14

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Подмосковье состоялся первый лыжный этап серии стартов для детей и взрослых TOPSKI FAMILY на призы серебряного призёра Олимпийских игр Александра Панжинского. Он собрал участников в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
По традиции Панжинский провёл для собравшихся предстартовую разминку. Гостями мероприятия стали обладатель Кубка России по футболу Алексей Смертин, бронзовый призёр Олимпиады по лыжным гонкам Алексей Петухов, старший тренер Паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.
«Соревнования проводили в 16 возрастных категориях. Для лыжников подготовили семь дистанций протяжённостью от 600 м до 10 км. Прошли также семейная и корпоративная эстафеты. Формат семейной эстафеты был доступен впервые. Соревнования прошли в три этапа по 600 метров. На старт первого этапа вышли папы, второго – мамы, а в третьем круге эстафеты выступали дети», – отметили в министерстве.
На финише каждого лыжника ждали уникальная медаль, полевая кухня, горячие напитки и памятный шарик на ёлку. Награды победителям и призёрам вручили известные спортсмены.

Как рассказали в ведомстве, дополнительную информацию о TOPSKI FAMILY и допуске на участие можно найти на сайте.

Серия турниров TOPSKI FAMILY проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Подмосковные конькобежцы завоевали 14 медалей чемпионата России
#спорт
#минспорт мо
#лыжи
#гонки
#одинцовский городской округ
#спортсмены
#подмосковье
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Фехтовальщицы из Подмосковья выиграли две медали Кубка России
23 декабря 2024, 10:02

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две бронзовые медали завоевали спортсменки из Московской области в четвёртый день соревнований в рамках Кубка России по фехтованию, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Рапиристка из Подмосковья Лейла Пириева поднялась на третью ступень пьедестала почёта. Первое место в этой дисциплине заняла представительница Татарстана, второе — спортсменка из Курской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, бронзовую медаль выиграла команда подмосковных рапиристок в составе Анны Соловьёвой, Айлы Мамедовой, Лейлы Пириевой и Ирины Зориной. Золотая медаль досталась команде из Москвы, а серебряная — представительницам Курской области.

Кубок России по фехтования проходит в Смоленске с 18 по 26 декабря, в нём участвуют сильнейшие спортсмены страны.

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#минспорта мо
#кубок россии
#фехтование
#медали
#московская область
#подмосковье
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Спортсмены из Московской области выиграли три медали на «Кубке памяти Леонида Гарта»
23 декабря 2024, 09:44

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Подмосковья завоевали одну золотую и две серебряные медали в первый день Всероссийских соревнований «Кубок памяти Леонида Гарта» по санному спорту, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Подмосковные спортсменки Виктория Демченко и Олеся Михайленко заняли первое место в женской дисциплине «двухместные сани».

Серебряные медали в этой же категории также завоевали спортсменки из Московской области — Дарья Перестронина и Мария Посельская.

Дарья Олесик из Подмосковья завоевала серебряную медаль в одиночных санях среди женщин.

«Довольна результатами. Финишное время в нашем первом заезде — это было наше рекордное время, рекорд трассы среди женских экипажей», — рассказала Демченко.

Подмосковный дуэт установил новый рекорд трассы — 41,325 секунды.

Всероссийские соревнования по санному спорту «Кубок памяти Леонида Гарта» проходят в Сочи на санно-бобслейной трассе фонда «Талант и успех» 22 и 23 декабря. Турнир организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#спорт
#медали
#турнир
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Подмосковные конькобежцы завоевали 14 медалей чемпионата России
23 декабря 2024, 09:33

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Шесть золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по конькобежному спорту, проходившему в Коломне с 17 по 22 декабря, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В завершающий день соревнований подмосковные спортсмены завоевали четыре медали: два золота, серебро и бронзу. Женская команда «Московская область — 1» в составе Елены Ераниной, Ирины Кузнецовой и Марии Сыряной заняла первое место в спринте. А команда «Московская область — 2» (Виктория Морозова, Ксения Сиразева и Мария Логинова) выиграла бронзовую медаль», — говорится в сообщении.
Ещё одно золото в последний день соревнований получила по итогам спринта мужская команда Подмосковья (Максим Шарапов, Даниил Чмутов, и Михаил Казелин). А представитель Московской области Даниил Алдошкин стал вторым в личных стартах на 1000 метров.

«По итогам чемпионата в копилке сборной Московской области 14 медалей. Поздравляю подмосковных конькобежцев с отличным выступлением!» — сказал министр спорта региона Дмитрий Абарёнов.
Всего в чемпионате России принимали участие 100 спортсменов из 20 российских регионов.

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Александр Емельяненко победил стендап-артиста нокаутом за 37 секунд

Названа основная проблема «Динамо»

Фигуристка Леонова: в России самое сильное женское фигурное катание
#минспорта мо
#дмитрий абарёнов
#чемпионат россии
#конькобежный спорт
#медали
#московская область
#подмосковье
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Александр Емельяненко победил стендап-артиста нокаутом за 37 секунд
22 декабря 2024, 00:01

Фото: iStock/RuslanShevchenko

Российский боец ММА Александр Емельяненко одержал победу над стендап-артистом Алексеем Гончаровым на турнире National Fighting League (NFL), который прошёл в Магасе, Ингушетия.
Поединок закончился уже в первом раунде техническим нокаутом через 37 секунд после начала. Это был первый бой для 43-летнего спортсмена за последние полтора года.

На счету Емельяненко теперь 28 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональных поединках. Гончаров, известный как артист стендапа и участник лиги Hardcore, ранее провёл восемь боёв, из которых четыре завершились победой.

Утром 21 декабря Емельяненко написал в своем telegram-канале о готовности к бою и выложил короткое видео, которое показывало его настрой.



Емельяненко проживает и тренируется в Ингушетии. Турнир стал возвращением спортсмена после его последнего боя в мае 2023 года, когда он победил блогера Евгения Ершова.

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#видео
#telegram
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Названа основная проблема «Динамо»
Бывший спортдиректор «Динамо» Галямин: команда не умеет играть на результат
21 декабря 2024, 18:15

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший спортивный директор ФК «Динамо» Дмитрий Галямин заявил, что у команды одна проблема в этом сезоне РПЛ — неумение играть на результат. По его словам, в красивый футбол, который нравится болельщикам, команда при этом играть умеет.
«Динамо» в верхней половине турнирной таблицы, и отставание не такое большое. У команды одна проблема — не умеют играть на результат. Они играют в лучший футбол, красивый футбол, который нравится болельщикам, нравится соперникам, а играть на результат не умеют. А иногда надо», — пояснил Галямин в беседе с Metaratings.ru.
Экс-спортдиректор также отметил, что, если Бителло покинет «Динамо», то клуб справится, так как имеет хороший менеджмент, умеющий совершать покупки и искать достойных спортсменов.
«Свято место пусто не бывает», — подчеркнул он.
Напомним, на зимнюю паузу «Динамо» ушло, занимая четвертое место с запасом в 35 очков.

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#игра
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Фигуристка Леонова: в России самое сильное женское фигурное катание
21 декабря 2024, 17:59

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Все знают, что в России самое сильное женское фигурное катание, заявила серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова. По ее словам, российские спортсмены легко смогут побороться за призы на Олимпийских играх.
​Она подчеркнула, что пока не станет давать прогнозы, сколько медалей смогут забрать ​фигуристы из России, если им удастся попасть на Олимпиаду.
«Меня радуют наши внутренние соревнования, которые не уступают по всем параметрам чемпионатам Европы или международным Гран-при. Все знают, что у нас самое сильное парное катание, самое сильное женское катание. Наши танцоры могут легко бороться за призы на Олимпиаде», — отметила Леонова в беседе с «РБ Спорт».
В то же время спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что министр спорта РФ и президент ОКР Михаил Дегтярев делает все, чтобы российские спортсмены вернулись на международную арену. В интервью RT он подчеркнул, что руководитель министерства «делает максимум» для этого. Губерниев также объяснил, почему Дегтярев занимает сразу два руководящих поста в разных ведомствах.
«Так будет легче разбираться с самодурами в различных национальных федерациях. Проблем имелось немало. Слава богу, работа по очистке этих авгиевых конюшен пошла. Возглавив еще и ОКР, Михаил Владимирович проявил себя как настоящий Геракл», — поделился он.
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#спорт
#работа
#президент
#соревнования
#спортсмены
#министр
#интервью
#сборная россии
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Всероссийские «Фиджитал-игры 2025» пройдут в Нижнем Новгороде
21 декабря 2024, 17:59

Фото: iStock/fpphotobank

Ежегодные всероссийские «Фиджитал-игры 2025» пройдут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба АНО «АРКИВС». Соревнования, как отмечается, будут сочетать традиционные виды спорта и киберспорт.
«В декабре 2024 года правительство Российской Федерации утвердило концепцию развития фиджитал-движения на территории России на период до 2030 года. Среди ее основных задач — развитие инфраструктуры для занятий таким спортом, в том числе создание центров, совершенствование системы спортивных и физкультурных мероприятий в его дисциплинах и развитие фиджитал-образования в стране», — пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу.
В то же время в России обещают еще одно слияние традиционных дисциплин с виртуальными — развитие киберспортивных шахматных турниров. Как рассказала cybersport.metaratings.ru завкафедрой киберспорта Университета «Синергия» Елена Скаржинская, в стране уже ведется подготовка тренеров по шахматам, и проходит она на кафедре «Теории и методики компьютерного спорта, шахматам и цифровых технологий».
«Я вижу большие перспективы в том, что киберспортивные организации будут подписывать шахматистов. По моим наблюдениям многие успешные дотеры в детстве играли в шахматы», — поделилась Скаржинская.
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#киберспорт
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