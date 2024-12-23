Российский вратарь футбольного клуба «ПСЖ» Сафонов попал на обложку L'Equipe

Матвей Сафонов/Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)
Вратарь футбольной сборной России и клуба «Пари Сен-Жермен» попал на обложку журнала L'Equipe. Это ведущее спортивное издание во Франции.
Героем «глянца» Матвей стал после сыгранного его командой накануне матча 1/32 Кубка Франции с «Лансом». Подпись к фотографии гласит: «Хладнокровный голкипер». Заслуги россиянина оценены по достоинству: во многом именно благодаря ему парижский клуб вышел в следующий круг кубкового турнира.
Основное и дополнительное время игры закончилось вничью 1:1, причём команде Сафонова пришлось даже отыгрываться. Счёт на 66-й минуте открыл нападающий «Ланса» Нзола. Однако уже через четыре минуты вышедший на замену форвард парижан Рамуш сделал его ничейным.
Всё решалось в серии пенальти, где российский вратарь проявил себя во всей красе. Он отразил два удара помог своему клубу выйти в 1/16 финала, где чемпион страны встретится с клубом 5-го французского дивизиона «Эспали».
Сам Сафонов скромно отметил, что старался просто хорошо выполнить свою работу и рад, что ему это удалось.
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Основное и дополнительное время игры закончилось вничью 1:1, причём команде Сафонова пришлось даже отыгрываться. Счёт на 66-й минуте открыл нападающий «Ланса» Нзола. Однако уже через четыре минуты вышедший на замену форвард парижан Рамуш сделал его ничейным.
Всё решалось в серии пенальти, где российский вратарь проявил себя во всей красе. Он отразил два удара помог своему клубу выйти в 1/16 финала, где чемпион страны встретится с клубом 5-го французского дивизиона «Эспали».
Сам Сафонов скромно отметил, что старался просто хорошо выполнить свою работу и рад, что ему это удалось.
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Александр Бойцов