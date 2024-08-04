Российским журналистам запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер с медалями

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Журналистам из России не разрешили снимать теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер, завоевавших олимпийские медали, сообщает Sport24 со ссылкой на корреспондентов.
На послематчевой пресс-конференции организаторы поспешно увели фотографов и сказали, что съемка запрещена. В то же время, по словам корреспондента портала, сербские журналисты ранее сфотографировались с теннисистом Новаком Джоковичем, завоевавшим титул в мужском одиночном разряде.
Ранее Андреева и Шнайдер завоевали для России серебряные медали в Париже. В финале они уступили со счетом 6:2, 1:6 и 7:10 итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани.
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Александр Климов