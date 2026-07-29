Российского бегуна-чемпиона сбила машина во время велосипедной прогулки

29 июля 2026, 00:26

Чемпиона России в марафонском беге Реункова сбила машина, он пропустит Спартакиаду

Алексей Реунков (Фото: Instagram* @alexey_reunkov)

Чемпион России 2018 и 2024 годов в беге на марафонскую дистанцию Алексей Реунков попал в аварию во время велосипедной прогулки. Спортсмен поделился в личных соцсетях, что получил травмы позвоночника и колена.





ДТП случилось 27 июля в Москве, когда легкоатлет возвращался на велосипеде домой. Он ехал по тротуару, однако выезжавший со двора автомобиль не заметил спортсмена и сбил его. Водитель помог Реункову подняться и отвёз в травмпункт. Стороны договорились не обращаться в суд – виновник аварии взял на себя оплату лечения.



Алексей Реунков (Фото: Instagram* @alexey_reunkov) После удара Реунков приземлился на спину, получив перелом остистых отростков позвонков, ушиб лёгкого и повреждение колена. Нейрохирург заверил марафонца, что позвонки срастутся без корсетов и ограничений, хотя боль будет беспокоить его около трёх недель.



«Пришлось провести четыре часа в «Коммунарке», в отделении травматологии. (...) Ноги, руки целы, но есть повреждения позвонков. Ближайший месяц проведу без тренировок. Поэтому сезон для меня, скорее всего, завершён. (...) Сегодня самочувствие уже получше. Вчера я вообще без посторонней помощи с кровати подняться не мог», — цитирует Реункова Telegram-канал «Shelgorn».