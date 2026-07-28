Яна Рудковская объяснила, почему Евгений Плющенко не попал в Зал славы фигурного катания

28 июля 2026, 23:35

Рудковская считает, что Плющенко не попал в Зал славы фигурного катания из-за политики

Яна Рудковская (Фото: Instagram* / @rudkovskayaofficial)

Яна Рудковская заявила, что Евгения Плющенко не включили в Зал славы мирового фигурного катания из-за политической ситуации. Об этом сообщает Sport24.





По словам продюсера и совладельца академии «Ангелы Плющенко», вопрос о включении прославленного фигуриста действительно обсуждался, однако планы изменились.





«Его хотели включить в международный зал славы фигурного катания, но вмешались политические обстоятельства. Насколько я знаю, об этом действительно шёл конкретный разговор. Это было в 2022 году, как раз перед началом СВО. Конечно, это огромная несправедливость. Надеюсь, что скоро она будет исправлена», — заявила Рудковская.