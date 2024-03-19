Российского борца не допускают до Олимпиады из-за антинацистской позиции

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», обладатель Кубка Стэнли россиянин Александр Овечкин забросил две шайбы в матче своей команды с «Калгари Флэймз», тем самым до 51 гола сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. Теперь на счету «Александра Великого» 843 шайбы, в то время как у Гретцки их за карьеру набралось 894.