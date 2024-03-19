Российского борца не допускают до Олимпиады из-за антинацистской позиции

Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Мусу Евлоева не допускают к участию в Олипийских играх-2024 из-за фото на фоне плаката «Zа мир без нацизма». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Он подчеркнул, что основная претензия, которая предъявляется спортсмену, заключается именно в фотографии против нацизма. Таким образом, делает вывод Мамиашвили, Международная федерация греко-римской борьбы (UWW) выступает за нацизм.
Отборочный турнир к участию в Олимпиаде-2024 состоится в Баку 4-7 апреля.
Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что спортсмены не должны нести ответственность за действия правительства своего государства.
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Анастасия Чинкова