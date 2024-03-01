Российского теннисиста Рублёва сняли с турнира в Дубае за мат во время полуфинала

Фото: РИА Новости/Александр Джорович
Российский теннисист Андрей Рублёв, пятая ракетка мира, получил дисквалификацию в полуфинальном матче турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) против казахстанца Александра Бублика (23-й в мировом рейтинге). Причиной стала ненормативная лексика в адрес линейного арбитра.
Инцидент произошёл в самой концовке матча, в третьем сете при счёте 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу теннисиста из Казахстана. Рублёву надо было во что бы то ни стало брать гейм, чтобы свести партию к тай-брейку. В одном из розыгрышей линейный арбитр показал, что мяч после удара Бублика попал в корт, в то время, как россиянин был уверен, что был аут.
После этого другой арбитр, который понимал русский язык, подошёл к судье на вышке, которая в свою очередь вызвала супервайзера турнира. Рублёв пытался оправдаться, утверждая, что вообще не говорил с арбитром по-русски, но ему не поверили. После совещания судей и супервайзера российскому теннисисту было засчитано техническое поражение. В финал вышел Бублик. Рублёв лишится всех рейтинговых очков и заработанных на турнире в Дубае призовых денег.
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«Ты серьёзно? Ты серьёзно сейчас, блин (в оригинале — нецензурное ругательство - прим. ред.)?», — обратился Рублёв к судье.
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Александр Бойцов