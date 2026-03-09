Российскому хоккеисту перерезали бедренную артерию во время матча
Игрок «Старта» Сергей Филатов пострадал во время матча чемпионата России по хоккею с мячом против красноярского «Енисея». Об этом сообщила нижегородская команда в своем телеграм-канале.
Хоккеист столкнулся со своим же одноклубником на 29-й минуте встречи. Медики оперативно наложили жгут и повязку, после чего доставили хоккеиста в больницу. Там поставили диагноз — резаная рана средней трети бедра с повреждением бедренной артерии.
Сейчас спортсмен находится в операционной. Он в сознании, и его состояние стабильно. Врач команды приехал вместе с игроком.
Известно, что 32-летний Филатов выступает за «Старт» с апреля 2023 года. Ранее он играл за «Строителя» и «Волгу». Матч с «Енисеем» в Красноярске завершился победой хозяев со счетом 10:5.
