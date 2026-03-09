Российскому хоккеисту перерезали бедренную артерию во время матча

09 марта 2026, 15:10

Хоккеисту Филатову перерезали бедренную артерию коньком в матче ЧР

Фото: iStock/vchal

Игрок «Старта» Сергей Филатов пострадал во время матча чемпионата России по хоккею с мячом против красноярского «Енисея». Об этом сообщила нижегородская команда в своем телеграм-канале.