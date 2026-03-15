Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады
Сборная России с восемью золотыми наградами заняла третье место в медальном зачете на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии, передает РИА Новости.
Сборная России, в составе которой выступали шесть спортсменов, удостоилась 12 медалей: восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые. Лыжница Анастасия Багиян, выступавшая вместе с Сергеем Синякиным, стала трехкратной чемпионкой Игр 2026 года, победив в спринте, гонке на 10 км с раздельным стартом и гонке на 20 км с раздельным стартом. Горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала две золотые медали в супергиганте и слаломе.
Лыжник Иван Голубков также получил две золотые медали в гонках на 10 и 20 км. Горнолыжник Алексей Бугаев принес сборной еще одну золотую медаль в слаломе.
Кроме того, Ворончихина завоевала серебряную медаль в гигантском слаломе и бронзовую в скоростном спуске, а Бугаев стал бронзовым призером в скоростном спуске и гигантском слаломе.
По итогам медального зачета сборная России уступила только командам Китая и США. Церемония закрытия Игр состоится 15 марта в Кортина-д'Ампеццо и начнется в 22:30 по московскому времени.
