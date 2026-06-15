Россиянка оказалась на вершине чемпионской гонки WTA
Россиянка Мирра Андреева сохраняет первое место в обновленной гонке WTA после победы на «Ролан Гаррос» над польской теннисисткой Майей Хвалиньской. Она не участвовала в турнирах на прошлой неделе, но продолжает лидировать. В то же время Диана Шнайдер и Анна Калинская потеряли позиции в рейтинге.
В возрасте 19 лет Андреева одержала свою первую победу на турнире Большого шлема, выиграв «Ролан Гаррос». В финале она уверенно обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2. На прошлой неделе Андреева не принимала участия в соревнованиях, но это не помешало ей сохранить лидерство в рейтинге.
Другие российские теннисистки также продолжают борьбу за высокие позиции. Диана Шнайдер переместилась с 12-й на 13-ю строчку, а Анна Калинская опустилась на одну позицию и теперь занимает 18-е место. Екатерина Александрова потеряла одну позицию, оказавшись на 51-й строчке.
Обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA на 15 июня выглядит следующим образом:
1. Мирра Андреева (Россия) - 4928 очков
2. Арина Соболенко (Белоруссия) - 4510 очков
3. Елена Рыбакина (Казахстан) - 4496 очков
4. Элина Свитолина (Украина) - 3890 очков
5. Джессика Пегула (США) - 3195 очков
6. Кори Гауфф (США) - 2703 очка
7. Марта Костюк (Украина) - 2495 очков
8. Каролина Мухова (Чехия) - 2410 очков
9. Виктория Мбоко (Канада) - 2393 очка
10. Сорана Кырстя (Румыния) - 1915 очков
...
13. Диана Шнайдер (Россия) - 1613 очков
18. Анна Калинская (Россия) - 1299 очков
51. Екатерина Александрова (Россия) - 574 очка
Андреева продолжает вдохновлять поклонников тенниса своим успехом и стремлением к новым вершинам.
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