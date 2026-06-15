Россиянка оказалась на вершине чемпионской гонки WTA

15 июня 2026, 10:59

Мирра Андреева оказалась на 1 месте в гонке Женской теннисной ассоциации

Фото: iStock/PeopleImages

Россиянка Мирра Андреева сохраняет первое место в обновленной гонке WTA после победы на «Ролан Гаррос» над польской теннисисткой Майей Хвалиньской. Она не участвовала в турнирах на прошлой неделе, но продолжает лидировать. В то же время Диана Шнайдер и Анна Калинская потеряли позиции в рейтинге.