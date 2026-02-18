Россиянка Петросян завершила короткую программу на ОИ-2026

18 февраля 2026, 01:13

Россиянка Петросян заняла пятое место в короткой программе на ОИ-2026

Фото: iStock/Simona Sirio

На Олимпийских играх в Милане завершились соревнования в короткой программе у фигуристок. Российская спортсменка Аделия Петросян заняла пятое место, набрав 72,89 балла, передает РЕН ТВ.