Россиянка Петросян завершила короткую программу на ОИ-2026
На Олимпийских играх в Милане завершились соревнования в короткой программе у фигуристок. Российская спортсменка Аделия Петросян заняла пятое место, набрав 72,89 балла, передает РЕН ТВ.
Первое и второе место разделили между собой представительницы Японии — Ами Накаи и Каори Сакамото. Тройку лучших замкнула американка Алиса Лью.
В состязаниях приняли участие 29 фигуристок. Несмотря на высокую конкуренцию, Аделия Петросян продемонстрировала стабильное выступление и закрепилась в верхней части таблицы.
Следующий этап соревнований — произвольная программа — состоится 19 февраля. Петросян выйдет на лед в 21:00 по московскому времени. Болельщики ожидают от спортсменки яркого проката и борьбы за более высокие позиции в общем зачете.
Читайте также: