Россиянам не подарили эксклюзивные телефоны на ОИ-2026
Российские спортсмены сообщили, что при заселении в Олимпийскую деревню на Играх-2026 им не вручили подарочные мобильные телефоны, которые организаторы выдали другим участникам Олимпиады. Об этом пишет ТАСС.
Накануне соревнований одна из южнокорейских компаний — спонсор Международного олимпийского комитета — представила эксклюзивную версию смартфона для участников зимних Игр 2026 года. В компании заявляли, что устройство в специальном дизайнерском исполнении должны получить почти 3 800 спортсменов, которые приедут в Италию.
Как уточняет ТАСС, аналогичная ситуация уже возникала на летней Олимпиаде-2024. Тогда российские атлеты также остались без телефонов этого же бренда. При этом на предыдущих Играх россияне получали такие подарки наравне с другими участниками.
