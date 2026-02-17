Россиянам не подарили эксклюзивные телефоны на ОИ-2026

17 февраля 2026, 22:05

ТАСС: Россиянам не подарили эксклюзивные смартфоны на Олимпиаде-2026

Фото: istockphoto/Kirkikis

Российские спортсмены сообщили, что при заселении в Олимпийскую деревню на Играх-2026 им не вручили подарочные мобильные телефоны, которые организаторы выдали другим участникам Олимпиады. Об этом пишет ТАСС.