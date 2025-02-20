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«Брага» уточняет возможность получения средств от «Спартака» за Саласара

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Португальской «Браге» нравится финансовое предложение «Спартака» за покупку игрока-хавбека Родриго Саласара. Как пишет портал Metaratings.ru, футболисту из Уругвая 25 лет.
Сейчас португальский клуб получает соответствующее разрешение от федерации за переход Саласара к «Спартаку». Кроме того, «Брага» хочет заручиться финансовыми гарантиями от банка Португалии, что платеж поступит. При этом известно, что переговоры представителей команд еще идут.

Саласар играет за «Брагу» с июля 2023 года. У него 14 мячей с 18 передачами в 70 играх. По оценке портала Transfermarkt, игрок стоит на рынке 16 миллионов евро.

Ранее стало известно, где предложили сыграть российской и американской сборным.

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Норвежский шахматист Магнус Карлсен выставил на аукцион «скандальные джинсы»
Шахматист Карлсен выставил на аукцион джинсы, которые в декабре вызвали скандал с FIDE
20 февраля 2025, 01:28

Магнус Карлсен в «запретных джинсах» (Фото: скриншот фото продажи товара на eBay)

Норвежский шахматист Магнус Карлсен выставил на аукцион джинсы, из-за которых был дисквалифицирован на чемпионате мира по рапиду. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети X.
Сумма, за которую будут проданы «запретные/запрещенные джинсы», будет направлена на благотворительность, указал Карлсен. На данный момент цена, не включающая в себя транспортировку товара, составляет US $7,600.00, т.е. около 681 000 рублей.

Идею аукциона ранее поддержал глава Федерации шахмат России Андрей Филатов.

«Я выставляю свои джинсы на аукцион. Никогда не думал, что напишу такое. Но вот мы здесь», — шутливо написал Карлсен.

Фото: скриншот соцсети X Карлсена, где тот рекламирует «запретные джинсы»

Скандальный инцидент произошел в 2024 году: Карлсен отказался сменить джинсы на классические брюки, нарушив дресс-код FIDE.

«Я крайне устал от ФИДЕ. Хватит. Больше не хочу иметь с ними ничего общего», — заявил Карлсен после своей дисквалификации.
После его заявления о бойкоте турниров организации президент FIDE Аркадий Дворкович смягчил правила для чемпионата по блицу, где норвежец позже разделил победу с россиянином Яном Непомнящим.

Карлсен уличил Дворковича во лжи и призвал его оставить пост президента ФИДЕ
Карлсен уличил Дворковича во лжи и призвал его оставить пост президента ФИДЕ
Карлсен — 16-й чемпион мира по классическим шахматам и лидер мирового рейтинга. В 2022 году он отказался защищать титул в матче против Непомнящего, но остается пятикратным чемпионом мира по рапиду и восьмикратным — по блицу.

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Нигматуллин предложил сборным РФ и США провести матч в Саудовской Аравии
19 февраля 2025, 13:25

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший голкипер сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин предложил провести товарищеский матч национальной команды со сборной США.
«Провести матч между сборными России и США будет прекрасной идеей. Сейчас сборная США готовится к домашнему чемпионату мира. У них хорошие и качественные футболисты. Если такой матч получится организовать – будет круто! США станут одним из первых соперников, против которого будет интересно играть», – сказал Нигматуллин в беседе Metaratings.ru.

Он добавил, что сейчас все европейские страны напряженно наблюдают, как складываются отношения между Москвой и Вашингтоном. Футболист предложил организовать матч в Саудовской Аравии, где 18 февраля состоялась встреча делегаций России и США.

Нигматуллин также отметил, что испытывает положительные эмоции, что российско-американские отношения начали налаживаться. По его словам, две великие державы «должны дружить». Также спортсмен выразил надежду на будущие тесные спортивные отношения.

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Саласар озвучил желаемую зарплату в «Спартаке», клуб пытается сбить огромную сумму
Саласар хочет зарабатывать в «Спартаке» 3 млн евро, клуб пытается сбить сумму
19 февраля 2025, 12:55

Фото: iStock/Rawf8

Родриго Саласар озвучил зарплату, которую он хочет получать в «Спартаке».
По данным Metaratings.ru, 25-летний уругвайский полузащитник «Браги» намерен добиться от московского футбольного клуба зарплаты в три миллиона евро без учёта бонусов.

В «Спартаке» сейчас пытаются снизить запросу Саласара до 2,5-2,7 миллионов евро без учёта бонусов.

Напомним, что футболист выступает за «Брагу» с июля 2023 года. На его счету 14 голов и 18 результативных передач в матчах за португальский футбольный клуб. Портал Transfermarkt оценил рыночную стоимость игрока в 16 миллионов евро.

В настоящее время «Спартак» ведёт переговоры о переходе Саласара. 19 февраля клуб продвинулся в обсуждении трансфера игрока.

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#зарплаты
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В «Сочи» высказались о возвращении Гуарирапы из аренды в ЦСКА
«Сочи» пока не собирается возвращать Гуарирапу из аренды в ЦСКА
19 февраля 2025, 12:09

Фото: iStock/matimix

Футбольный клуб «Сочи» не намерен возвращать из аренды 22-летнего нападающего Сауля Гуарирапу из Венесуэлы, который поводит сезон в ЦСКА.
Сочинский клуб не связывался с ЦСКА по данному вопросу. Футболист проведён остаток этого сезона в составе «армейцев», уточняет Metaratings.ru.

Напомним, что с января по июль прошлого года Гуарирапа выступал за «Сочи» на правах аренды из венесуэльского «Каракаса». В сентябре 2024 года футболист также на правах аренды перешёл в ЦСКА. На счету нападающего 15 матчей за столичный футбольный клуб без результативных действий.

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#сочи
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Реванш Кокоша и Мамедова станет главным событием на турнире «Осьминог-5»
19 февраля 2025, 12:04

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

В главном поединке турнира «Осьминог-5», где проведут реванш Александр Емельяненко и Артем Тарасов, схлестнутся белорус Никита Кокош с Ахлиманом Мамедовым. Об этом рассказал промоутер и ринг-анонсер белорусской лиги «Осьминог» Алексей Самосейко.
«Мы ждали, когда пройдет турнир ФКР ПРО 10 в «Лужниках», там дрался наш белорус Никита Кокош с Ахлиманом Мамедовым (рекорд – 8-0). Никита выиграл бой. Поэтому главное событие вечера – реванш Никиты Кокоша и Ахлимана Мамедова. Со-главное событие – бой Емельяненко и Тарасова», — рассказал Самосейко в интервью MMA.Metaratings.ru.

Он уточнил, что бой между Кокошем и Мамедовым пройдет по правилам К-1 в формате три раунда по три минуты. Кроме того, при необходимости состоится экстра-раунд.

Напомним, в первом поединке Кокош выиграл у Мамедова именно в экстра-раунде.

Турнир «Осьминог-5» состоится 29 марта в Минске в Astro Club.

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