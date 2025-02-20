«Брага» уточняет возможность получения средств от «Спартака» за Саласара

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Португальской «Браге» нравится финансовое предложение «Спартака» за покупку игрока-хавбека Родриго Саласара. Как пишет портал Metaratings.ru, футболисту из Уругвая 25 лет.
Сейчас португальский клуб получает соответствующее разрешение от федерации за переход Саласара к «Спартаку». Кроме того, «Брага» хочет заручиться финансовыми гарантиями от банка Португалии, что платеж поступит. При этом известно, что переговоры представителей команд еще идут.
Саласар играет за «Брагу» с июля 2023 года. У него 14 мячей с 18 передачами в 70 играх. По оценке портала Transfermarkt, игрок стоит на рынке 16 миллионов евро.
Ранее стало известно, где предложили сыграть российской и американской сборным.
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Саласар играет за «Брагу» с июля 2023 года. У него 14 мячей с 18 передачами в 70 играх. По оценке портала Transfermarkt, игрок стоит на рынке 16 миллионов евро.
Ранее стало известно, где предложили сыграть российской и американской сборным.
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Никита Кротов