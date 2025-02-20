«Родина» и «Спартак» не договорились по Коледину

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«Родина» и «Спартак» не смогли договориться о переходе правого защитника «красно-белых» Юрия Коледина. Как уточняет Metaratings.ru, 20-летний игрок молодежной сборной России взаимодействовал с «Родиной» на турецком сборе.
Возможно, Коледина арендует другой клуб. Не исключено, что он будет из Российской Премьер-Лиги.
При этом «Родина» продлила аренду Михаила Рядно, выступающего в российской молодежке. Рядно — левый защитник ЦСКА.
Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Брага» из Португалии договариваются о трансфере футболиста-хавбека Родриго Саласара.
По оценкам экспертов, его стоимость на рынке равна 16 миллионам евро. В настоящее время «Брага» консультируется с банком о возможности получения средств.
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При этом «Родина» продлила аренду Михаила Рядно, выступающего в российской молодежке. Рядно — левый защитник ЦСКА.
Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Брага» из Португалии договариваются о трансфере футболиста-хавбека Родриго Саласара.
По оценкам экспертов, его стоимость на рынке равна 16 миллионам евро. В настоящее время «Брага» консультируется с банком о возможности получения средств.
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Никита Кротов