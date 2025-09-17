В НХЛ прокомментировали шансы Овечкина попасть в Зал славы

17 сентября 2025, 17:59

В НХЛ ответили на вопрос о возможном избрании Овечкина в Зал хоккейной славы

Фото: Istock/vchal

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал возможность включения российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Зал хоккейной славы. Поводом стал 40-летний юбилей форварда, который он отметил 17 сентября.





В беседе с «Metaratings.ru» Дэйли пояснил, что решение о включении принимает не Лига, а независимая организация. Он подчеркнул, что Зал славы имеет собственный отборочный комитет, который и отвечает за этот процесс.

«Сегодня его точно не включат в Зал славы», — добавил представитель НХЛ.