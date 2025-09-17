В НХЛ прокомментировали шансы Овечкина попасть в Зал славы
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал возможность включения российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Зал хоккейной славы. Поводом стал 40-летний юбилей форварда, который он отметил 17 сентября.
В беседе с «Metaratings.ru» Дэйли пояснил, что решение о включении принимает не Лига, а независимая организация. Он подчеркнул, что Зал славы имеет собственный отборочный комитет, который и отвечает за этот процесс.
«Сегодня его точно не включат в Зал славы», — добавил представитель НХЛ.Контракт Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз» действует до конца сезона 2025/26. В апреле этого года российский нападающий превзошёл рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ (894 шайбы). Сейчас на счету Овечкина 897 заброшенных шайб.