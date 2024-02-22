«Русский Халк» из Люберец нацелился на новый рекорд мира

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам, люберчанин Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» намерен установить рекорд мира по надуванию грелок на время. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Попытка зафиксировать достижение будет предпринята на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ на стенде Московской области,
Как пояснили в министерстве, чтобы попасть в установленный лимит времени, спортсмену придётся сжимать грелки сбоку, тем самым на порядок усложнив номер. Давление в грелке в этом случае будет намного выше, чем в шине автомобиля.
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«Атлет международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» продемонстрирует навыки в силовом экстриме 25 февраля в рамках мастер-классов по надуванию. Спортсмен намерен до разрыва надуть не менее семи грелок за пять минут», – говорится в сообщении.
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Лора Луганская