Женский ГК «Звезда» откроет сезон матчем в Рузе с ростовчанками

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Гандбольный клуб «Звезда» из Звенигорода 7 сентября сыграет в первом туре нового сезона российской Суперлиги среди женских команд с ГК «Ростов-Дон». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Дебютная игра подмосковного коллектива пройдет в Рузе во Дворце водных видов спорта. Игры второго и третьего туров «Звезда» проведёт на выезде. 12 сентября команда встретится в Новороссийске с местной «Черноморкой», а 18 сентября – в Ижевске с ГК «Университет». Всего в чемпионате России по гандболу сезона 2024/2025 участвуют 11 клубов», – уточнили в ведомстве.Регулярный чемпионат пройдет в два круга, после чего команды с сохранением всех набранных очков поделят на две группы: группу «А» с 1 по 7 место и группу «Б» – с 7 по 11 место. Лучшие две команды из группы «Б» также выйдут в плей-офф. «Звезда» стала одной из таких команд в прошлом сезоне.
В министерстве добавили, что игры российской гандбольной Суперлиги проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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