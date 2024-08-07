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«Русский Халк» из Люберец побьёт очередной рекорд и посвятит его женщинам

07 августа 2024, 11:49
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Рекордсмен мира по силовому экстриму люберчанин Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» 16 августа попытается установить рекорд по буксировке кабриолета, одновременно надувая до разрыва грелки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Агаджанян выступит с показательным выступлением на фестивале в парке «Бронницкий луг» на праздновании пятилетнего юбилея сообщества «Нежный бизнес». Известный силач-общественник попытается установить рекорд по буксировке кабриолета с девушками на расстояние. При этом по ходу движения машины люберчанин будет надувать до разрыва грелки.
«В номере будут совмещены два сложных элемента экстрима: силового и сценического. Фиксировать рекорд будет Федерация силового экстрима России. Рекорд я хочу посвятить российским женщинам», – рассказал Сергей.


Чтобы побить рекорд России, «Русскому Халку» нужно будет протащить машину на расстояние не менее 100 м и попутно надуть до разрыва не менее пяти грелок.

В министерстве добавили, что Сергей Агаджанян также выступит с показательными номерами на праздновании 85-летия Дня физкультурника в Центральном парке Люберец 10 августа.

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#спорт
#минспорт мо
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#люберцы
#рекорд
#подмосковье
#московская область
В Красногорске состоялась гонка на китайских «лодках-драконах»
07 августа 2024, 11:29

Фото: Артём Мишуков

Товарищеская гонка на традиционных китайских «лодках-драконах» состоялась на территории отеля Moscow Country Club в городском округе Красногорск, мероприятие было приурочено к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР, передаёт корреспондент Артём Мишуков.
«Дистанция гонки составила 200 метров. В каждой лодке находилось по десять гребцов, один рулевой и барабанщик, который ударами в барабан задавал ритм гребли. Лодки были украшены деревянной головой и хвостом дракона, что придавало им особый колорит», — говорится в сообщении.
Всего в гонке приняли участие шесть команд. Победу одержала команда администрации округа Красногорск. По итогам соревнования призёрам и участникам вручили медали и кубки. Почётными гостями мероприятия стали представители посольства КНР в России, присутствовали также сотрудники китайских компаний и власти подмосковного округа.

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#красногорск
#лодка
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#гребля
#китай
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Провалившая гендерный тест боксерша вышла в финал Олимпиады
Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф вышла в финал Олимпийских игр-2024
07 августа 2024, 10:23

Фото: iStock/FOTOKITA

Провалившая гендерный тест боксерша из Алжира Иман Хелиф вышла в финал Олимпийских игр-2024 в весовой категории до 66 килограммов. Об этом пишет РБК.
В полуфинале спортсменка одержала победу в бое с Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда. Уточняется, что Хелиф гарантированно получит медаль Игр-2024. В борьбе за золотую медаль алжирка встретится с Ян Лю из Китая.

Во время турнира боксерша пожаловалась на травлю. В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф, а также представительницу Тайваня Линь Юйтин по причине несоответствия критериям допуска. По результатам гендерного теста выяснилось, что девушки имеют ХY‑хромосомы и повышенный тестостерон.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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#бокс
#игры
#олимпиада 2024
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Журналистка толкнула китайского спортсмена на ОИ и лишилась аккредитации
Журналистка толкнула участника Олимпиады из Китая и лишилась аккредитации
07 августа 2024, 03:12

Фото: istock/Mihajlo Maricic

Оргкомитет Олимпийских игр в Париже принял решение о лишении аккредитации шведской журналистки, которая случайно врезалась в китайского спортсмена Ван Чуциня, когда тот давал интервью.
Инцидент произошел, когда Ван Чуцинь завершал общение со СМИ и собирался покинуть место, в то время как журналистка, отвлекшись на камеру, направилась в его сторону. Видео происшествия, ставшее вирусным в социальных сетях, вызвало бурное обсуждение, некоторые пользователи подозревают, что столкновение было преднамеренным. Журналистка не извинилась перед спортсменом, что усугубило ситуацию.

Во вторник оргкомитет Олимпийских игр в Париже объявил о решении отстранить шведскую журналистку, которая врезалась в китайского игрока в настольный теннис Ван Чуциня во время его интервью.

Ранее, 30 июля, Ван Чуцинь и его партнерша Сунь Инша завоевали золото в смешанных парных соревнованиях. После их победного матча одна из ракеток Ван Чуциня была сломана фотографом, который случайно наступил на неё, стремясь запечатлеть момент. На следующий день Ван Чуцинь проиграл в 1/16 финала шведу Трульсу Мёрегорду, утверждая, что инцидент с ракеткой негативно сказался на его игре.

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«Чеховские медведи» откроют сезон матчем с новичком Суперлиги
#теннис
#столкновение
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Неприличный скандал: судьи из Польши напились и украли дорожный знак
Польских судей сняли с матча Лиги чемпионов из-за пьянства и воровства
06 августа 2024, 23:26

Фото: istock/MihailDechev

Двое польских судей были доставлены в вытрезвитель и отстранены от матча Лиги чемпионов. Об этом сообщает Газета.ru
Польские судьи Бартош Франковски и Томаш Мусял были отстранены от работы на матче Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и шотландским «Рейнджерс» после инцидента с кражей дорожного знака. По информации Weszlo, инцидент произошел в Люблине, где судьи находились в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в полиции, Франковски и Мусял были задержаны после того, как в их крови было обнаружено более допустимой нормы алкоголя. Судьи были доставлены в вытрезвитель.

«Все мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. В их крови было обнаружено более 1,5 промилле алкоголя. Они были доставлены в вытрезвитель», — заявили в полиции.

Матч между «Динамо» и «Рейнджерс» состоится 6 августа в 21:00 по московскому времени на стадионе «Арена Люблин».

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#матч
#инцидент
#судья
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Региональный этап марафона «Земля спорта» соберёт в Балашихе более 150 человек
06 августа 2024, 23:05

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

На стадионе «Метеор» в Балашихе 10 августа состоится региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта». Планируется участие команд из 15 городских округов – всего более 150 человек. Этап организует Министерство сельского хозяйства России, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Марафон объединяет тысячи людей по всей стране, помогая им приобщиться к физкультуре и спорту, предоставляя для этого развитую инфраструктуру. В рамках марафона проводятся семейные эстафеты, командные соревнования и сдача нормативов ГТО», – отметили в пресс-службе.
Участие в марафоне могут принять желающие всех возрастов с любой степенью подготовки – как спортсмены-любители, так и профессионалы.

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#спорт
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#марафон
#балашиха
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#московская область
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«Чеховские медведи» откроют сезон матчем с новичком Суперлиги
06 августа 2024, 22:16

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» стартует в новом сезоне российской Суперлиги 28 августа матчем с «Воронежем». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Вице-чемпионы прошлого сезона проведут гостевую встречу с новичком элитного дивизиона. В сезоне 2023/2024 «Воронеж» занял первое место в Высшей лиге и пробился в Суперлигу, заняв место омского «Скифа».
«Первый матч на домашней арене для подмосковных гандболистов состоится 1 сентября. Соперником «Чеховских медведей» станет краснодарский «СКИФ». Затем 8 сентября команде предстоит игра на выезде с «Виктором» из Ставрополя», – рассказали в министерстве.
В чемпионате России по гандболу в предстоящем сезоне примут участие 12 команд. Регулярный чемпионат завершится 31 марта. По его итогам восемь сильнейших клубов выйдут в плей-офф, остальные поборются за 9-12 места. Матчи на выбывание будут проходить до конца мая.

Календарь сезона можно найти по ссылке.

Игры российской гандбольной Суперлиги проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#подмосковье
#московская область
#спорт
#минспорт мо
#гандбол
#чемпионат россии
#чеховские медведи
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Захарова обвинила Запад в культивации извращения в спорте
06 августа 2024, 19:45

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Запад уничтожает олимпийское движение в мире, культивируя извращения в спорте.
«Западный либерализм уничтожает мировое олимпийское движение, превращая его в ещё одну арену навязывания болезненных «нарративов». Это уже не просто политизация спорта. Это культивирование извращений в спорте. У меня есть ностальгия не по Олимпийским играм в том или ином месте, а ностальгия по тому миру, который не исключал противоречий и соперничества, но не выпадал за грань безумия», — прокомментировала ситуацию в беседе с Газета.ру Захарова.

Ранее Мария Захарова комментировала заявление французского лидера Эммануэля Макрона о церемонии открытия Олимпиады.

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#мария захарова
#олимпиада 2024
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Станкович объяснил частые замены футболистов «Спартака» в перерыве
06 августа 2024, 19:07

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович заявил, что частые замены футболистов команды в перерыве помогают в трудных ситуациях.
Так, по его словам, когда что-то не получается у кого-то из игроков, оперативная замена помогает команде.

«Я бы назвал это ответственностью в отношении своей команды. Если в команде есть человек, который играет недостаточно хорошо, то вместо него выходит другой. Поэтому здесь я не вижу никакой драмы, в матче с «Динамо» я делал тоже самое. Благодаря заменам в перерыве мы не сбавили темп, мы продолжили давить и не пропустили», — отметил в беседе с Газета.ру тренер.

Ранее московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:0. Матч состоялся в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

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#тренер
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#спартак
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#спорт
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Силкин рекомендовал Тюкавину больше работать
06 августа 2024, 18:59

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что нападающему команды Константину Тюкавину необходимо прибавлять в игре и больше работать.
«Тюкавину нужно прибавлять в игре, ему стоит больше работать. Если Константин хочет, чтобы о нем постоянно говорили, то ему нужно забивать. Тюкавин должен понять, что он нападающий, и его задача забивать мячи. У него большое будущее, но работу над собой ещё никто не отменял», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Ранее бывший тренер сборной России Сергей Овчинников заявил о высоком уровне национальной команды России. Так, по его мнению, такие спортсмены, как Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Юрий Горшков и другие, уже имеют европейский уровень игры и профессионализма.

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