«Русский Халк» из Люберец побьёт очередной рекорд и посвятит его женщинам

Рекордсмен мира по силовому экстриму люберчанин Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» 16 августа попытается установить рекорд по буксировке кабриолета, одновременно надувая до разрыва грелки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.