«Русский Халк» из Люберец побьёт очередной рекорд и посвятит его женщинам

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Рекордсмен мира по силовому экстриму люберчанин Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» 16 августа попытается установить рекорд по буксировке кабриолета, одновременно надувая до разрыва грелки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Агаджанян выступит с показательным выступлением на фестивале в парке «Бронницкий луг» на праздновании пятилетнего юбилея сообщества «Нежный бизнес». Известный силач-общественник попытается установить рекорд по буксировке кабриолета с девушками на расстояние. При этом по ходу движения машины люберчанин будет надувать до разрыва грелки.
Чтобы побить рекорд России, «Русскому Халку» нужно будет протащить машину на расстояние не менее 100 м и попутно надуть до разрыва не менее пяти грелок.
В министерстве добавили, что Сергей Агаджанян также выступит с показательными номерами на праздновании 85-летия Дня физкультурника в Центральном парке Люберец 10 августа.
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«В номере будут совмещены два сложных элемента экстрима: силового и сценического. Фиксировать рекорд будет Федерация силового экстрима России. Рекорд я хочу посвятить российским женщинам», – рассказал Сергей.
Чтобы побить рекорд России, «Русскому Халку» нужно будет протащить машину на расстояние не менее 100 м и попутно надуть до разрыва не менее пяти грелок.
В министерстве добавили, что Сергей Агаджанян также выступит с показательными номерами на праздновании 85-летия Дня физкультурника в Центральном парке Люберец 10 августа.
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Лора Луганская