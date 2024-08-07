В Красногорске состоялась гонка на китайских «лодках-драконах»

Фото: Артём Мишуков
Товарищеская гонка на традиционных китайских «лодках-драконах» состоялась на территории отеля Moscow Country Club в городском округе Красногорск, мероприятие было приурочено к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР, передаёт корреспондент Артём Мишуков.
«Дистанция гонки составила 200 метров. В каждой лодке находилось по десять гребцов, один рулевой и барабанщик, который ударами в барабан задавал ритм гребли. Лодки были украшены деревянной головой и хвостом дракона, что придавало им особый колорит», — говорится в сообщении.Всего в гонке приняли участие шесть команд. Победу одержала команда администрации округа Красногорск. По итогам соревнования призёрам и участникам вручили медали и кубки. Почётными гостями мероприятия стали представители посольства КНР в России, присутствовали также сотрудники китайских компаний и власти подмосковного округа.
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