Рузская «Карусель» выиграла чемпионат России по софтболу

Команда из Рузского городского округа «Карусель» стала победителем чемпионата России по софтболу. Финальный этап соревнований проходил в подмосковном посёлке Тучково с 17 по 25 августа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В полуфинале за награды боролись четыре команды – «Карусель», «Московия», ОСШОР и «Индианс». В финальном матче рузские девушки играли с московской командой «Индианс». За пять иннингов они разгромили соперниц со счётом 10:3. Второе место заняла команда «Индианс», третье – ОСШОР», – говорится в сообщении.Как отметили в администрации, впереди – финал Кубка России, который пройдёт в посёлке Тучково Рузского городского округа с 4 по 12 сентября.
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