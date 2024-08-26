Сборная Подмосковья стала лучшей на чемпионате ЦФО по боксу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
22 медали завоевали представители Московской области на чемпионате Центрального Федерального округа по боксу среди мужчин и женщин 19-40 лет, такой результат обеспечил подмосковной сборной первые места в общекомандном зачёте, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
На счету мужской сборной Подмосковья шесть золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей. Женщины завоевали пять золотых, одну серебряную и две бронзовые награды.
Кроме того, подмосковных спортсменов Михаила Усова и Полину Спирину признали лучшими боксёрами турнира, Глеб Мурашов получил награду «За лучшую технико-тактическую подготовку», а спортсмен Андрей Егоров — спецприз «За волю к победе».
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«Золото подмосковной сборной принесли Глеб Мурашов, Даниил Хоружий, Тигран Мнацаканян, Леон Курчиев, Андрей Егоров, Михаил Усов, Дарья Калачёва, Полина Спирина, Светлана Макарова, Дарья Панова и Евгения Турчина. Серебряных наград удостоились Матвей Разживин, Сергей Оганисян, Андрей Воеводин и Любовь Макеева. А бронзовые медали завоевали Борис Шикунов, Арцруни Хачатрян, Кирилл Ерофеев, Андрей Максименко, Владислав Комаров, Таисия Бородина и Гульнара Каримжанова», — говорится в сообщении.
Кроме того, подмосковных спортсменов Михаила Усова и Полину Спирину признали лучшими боксёрами турнира, Глеб Мурашов получил награду «За лучшую технико-тактическую подготовку», а спортсмен Андрей Егоров — спецприз «За волю к победе».
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Лев Каштанов