Ледяхов высказался о потерях Дуарте и Вендела для «Спартака» и «Зенита»

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Потери в лице игроков Алексиса Дуарте и Маркуса Вендела не являются ключевыми для «Спартака» и «Зенита». Такое мнение в беседе с Metaratings.ru выразил бывший тренер «красно-белых» Игорь Ледяхов.
«Не такая уж большая потеря, с одной стороны. Но, с другой стороны, у «Спартака» дефицит центральных защитников присутствует. Литвинов может сыграть на этой позиции, поэтому я ничего страшного не вижу. У «Зенита» не будет Вендела, думаю, составы равные...» — считает Ледяхов.Он подчеркнул, что защитник московского «Спартака» прилично проводит последний отрезок матча, однако вряд ли, по мнению Ледяхова, его отсутствие на поле отразится на действиях «красно-белых».
Дуарте удалили в матче с «Рубином» за захват игрока на 75-й минуте.
Ранее эксперт ответил, когда побьют рекорд бомбардира Артема Дзюбы по голам.
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