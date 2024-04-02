С 11 апреля откроется регистрация на детские забеги Коломенского полумарафона

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«Регистрация на старты Коломенского полумарафона «Летопись Победы» для юных бегунов в возрасте от 4 до 11 лет включительно на отдельные дистанции открывается 11 апреля. Для юных спортсменов подготовлены традиционные бесплатные забеги на дистанции 300 и 600 метров. Количество мест для участия в детских стартах ограниченно», — поделились в министерстве.
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