В Подмосковье завершился турнир «Чудо-шашки» среди школьных команд

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«Для всех ребят, несомненно, важно, чтобы их труд и старания были признаны взрослым поколением. Очень приятно, что наши почётные гости смогли приехать и даже сыграть дружескую партию с детьми. Благодарю всех участников, гостей и организаторов за популяризацию русских шашек», — поделился президент Федерации шашек России Анатолий Никитин.
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