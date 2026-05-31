Жена Сафонова появилась на поле с флагом России после победы ПСЖ в Лиге чемпионов
Жена российского вратаря французского ПСЖ Матвея Сафонова появилась на поле с флагом России после победы парижского клуба в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sport24.
По данным издания, Марина Сафонова после финального свистка обнималась с футболистом, будучи обернутой в российский триколор. При этом отмечается, что сам вратарь не пронес государственный флаг на церемонию награждения.
Ранее ПСЖ в финале Лиги чемпионов обыграл лондонский «Арсенал» в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1.
Матвей Сафонов вошел в историю как первый российский голкипер, начавший финал Лиги чемпионов с первых минут. Кроме того, он является единственным российским футболистом, дважды завоевавшим трофей главного клубного турнира Европы.
