Турнир Hype FC по поп-MMA не состоялся — силовики сорвали шоу

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В Москве силовики сорвали бойцовский турнир Hype FC по поп-MMA, который должен был пройти вечером 12 ноября 2024 года на Live-арене, передает SHOT.
По словам очевидцев, люди в масках и форме зашли на арену в начале мероприятия и задержали главу Hype FC Альфредо Аудиторе (настоящее имя — Магомед Носаев). После этого организаторы объявили об отмене боев, и фанаты начали покидать арену.
Ранее турнир уже переносили с 1 ноября по неизвестным причинам. Причиной нынешней отмены могли стать жалобы общественных деятелей, обвиняющих организаторов в пропаганде наркотиков и рекламе казино, а также других противозаконных действиях.
Кроме того, сообщалось, что глава организации Носаев имеет проблемы с законом по нескольким статьям.
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Ранее турнир уже переносили с 1 ноября по неизвестным причинам. Причиной нынешней отмены могли стать жалобы общественных деятелей, обвиняющих организаторов в пропаганде наркотиков и рекламе казино, а также других противозаконных действиях.
Кроме того, сообщалось, что глава организации Носаев имеет проблемы с законом по нескольким статьям.
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Мария Моисеева