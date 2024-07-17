Самбистки из Подмосковья завоевали две медали летней Спартакиады

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Серебряную и бронзовую медали завоевали самбистки из Московской области Варвара Константинова и Дарья Еременко на XII летней Спартакиаде учащихся России среди юношей и девушек 2008-2010 года рождения, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Варвара Константинова из подмосковного Королёва выступала в весовой категории до 72 килограммов, в финальной схватке она уступила спортсменке из Пермского края Эвелине Перевозчиковой и завоевала серебро турнира», — говорится в сообщении.А ещё одна представительница Королёва Дарья Еременко, выступавшая в весе до 54 килограммов, поднялась на третью ступень пьедестала.
Обе подмосковные спортсменки представляют областную Спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам.
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