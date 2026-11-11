Санчес попал в ДТП и разбил Ferrari за 33 млн рублей
Вратарь итальянского футбольного клуба «Комо» Роберт Санчес попал в аварию на автодроме «Нюрбургринг» в Германии. Об этом сообщает The Sun.
По данным издания, испанец разбил гоночный автомобиль Ferrari 488 Challenge Evo стоимостью около 300 тыс. фунтов стерлингов (порядка 400 тыс. долларов, 33 млн рублей). Инцидент произошел 9 ноября во время любительских заездов. На одном из поворотов машина под управлением Санчеса врезалась в ограждение. По словам очевидца, скорость автомобиля на повороте составляла около 113 км/ч. Удар сильно повредил переднюю часть Ferrari.
Автомобиль эвакуировали, а заезды приостанавливали примерно на час — для очистки трассы и ремонта ограждения. 28-летний голкипер не пострадал: он самостоятельно выбрался из машины и помог собрать обломки. На следующий день Санчес посетил заезды на бельгийском автодроме «Спа-Франкоршам» в качестве зрителя.
Санчес перешел в «Комо» из лондонского «Челси» в сентябре на правах аренды до конца сезона-2026/27. В 2025 году он выиграл с английским клубом клубный чемпионат мира и был признан лучшим вратарем турнира.
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