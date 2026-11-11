Санчес попал в ДТП и разбил Ferrari за 33 млн рублей

11 ноября 2026, 18:37

The Sun: В Германии футболист Санчес разбил Ferrari на автодроме

Роберт Санчес (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Вратарь итальянского футбольного клуба «Комо» Роберт Санчес попал в аварию на автодроме «Нюрбургринг» в Германии. Об этом сообщает The Sun.